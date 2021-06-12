خبير اقتصادي: التحكم في سعر الصرف يتيح السيطرة على نسبة السيولة

أكد مدير مركز أويا للدراسات الاقتصادية أحمد أبولسين، أنه ليس بالضرورة أن تؤدي الزيادة في صادرات النفط إلى تحسن القوة الشرائية للدينار، موضحا أن الطلب على النقود محليا أو خارجيا مشتق من الطلب على السلع والخدمات.

وأضاف أبولسين، في تصريحات لصحيفة “العربي الجديد” الممولة من قطر، أن سعر الصرف يرتبط بعوامل أخرى غير الصادرات، منها حجم الكتلة النقدية في الاقتصاد، وتعدد مصادر عرض العملة الأجنبية، والاستقرار المالي والاقتصادي وغيرها.

وأشار إلى استخدام سعر الصرف كأداة للمحافظة على استقرار المستوى العام للأسعار وخفض التضخم باعتباره آلية لتحقيق الاستقرار في قيمة العملة، فضلا عن كونه وسيلة تؤثر على الكتلة النقدية وتتيح السيطرة على نسبة السيولة.

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