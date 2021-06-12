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عن زيارة آكار.. محلل سياسي تركي: الحكومة التركية ستسمر في الإبقاء على قواتها العسكرية في ليبيا

تم النشر منذُ 15 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

قال الكاتب والمحلل السياسي التركي جواد كوك، اليوم السبت، أن “الحكومة التركية تريد إثبات أنها ستظل ثابتة على مواقفها السابقة في ليبيا، وأنها مستمرة في الإبقاء على قواتها العسكرية هناك، لذلك فإن هناك محادثات بين تركيا والإتحاد الأوروبي بخصوص ما يجري في ليبيا، كما أن هناك لقاءات بين تركيا وفرنسا وبريطانيا على مستوى وزراء الخارجية”، بحسب قوله.

كوك، وفي تصريحات لوكالة سبوتنيك الروسية، أضاف: “أن الأطراف الليبية في النهاية ستتصالح يوماً ما، وأن اللقاءات الليبية الليبية سوف تثمر بشكلٍ أو بآخر عن نتائج إيجابية، وسوف يطالبون من جميع الجهات العسكرية الموجودة في ليبيا بالانسحاب وعلى رأسهم القوات التركية”، بحسب قوله.

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قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

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  • بالعكس هذه الزيارة اثبتت ضعف شديد لاردوغان واكار الجبار استغل وجود المنقوش بالخارج وتسلل الى ليبيا سرا وطردوا الجنود اللبيين من المطار خوفا من تغليب الوطنية عليهم وربما اطلاق النار على اكار واتوقع ان يسمح اردوغان كلام شديد اللهجة من بايدن فى مقابلة حلف الاطلنطى بدعم فرنسى يونانى قبرصى ايطالى سيقولون لاردوغان اخرج ياكلب يلا اى مقايل والا سيتم فرض عقوبات قاسية عليك فبايدن مصر على تنفيذ وعده الانتخابى باسقاط كلب ترامب المسعور اردوغان

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