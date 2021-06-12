عن زيارة آكار.. محلل سياسي تركي: الحكومة التركية ستسمر في الإبقاء على قواتها العسكرية في ليبيا

قال الكاتب والمحلل السياسي التركي جواد كوك، اليوم السبت، أن “الحكومة التركية تريد إثبات أنها ستظل ثابتة على مواقفها السابقة في ليبيا، وأنها مستمرة في الإبقاء على قواتها العسكرية هناك، لذلك فإن هناك محادثات بين تركيا والإتحاد الأوروبي بخصوص ما يجري في ليبيا، كما أن هناك لقاءات بين تركيا وفرنسا وبريطانيا على مستوى وزراء الخارجية”، بحسب قوله.

كوك، وفي تصريحات لوكالة سبوتنيك الروسية، أضاف: “أن الأطراف الليبية في النهاية ستتصالح يوماً ما، وأن اللقاءات الليبية الليبية سوف تثمر بشكلٍ أو بآخر عن نتائج إيجابية، وسوف يطالبون من جميع الجهات العسكرية الموجودة في ليبيا بالانسحاب وعلى رأسهم القوات التركية”، بحسب قوله.

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