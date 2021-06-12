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إسبانبا تشيد بالجهود المصرية لحل الأزمة الليبية

تم النشر منذُ 38 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

عقد مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية المصري، بدر عبد العاطي، اليوم السبت، مشاورات مع مساعدة وزير الخارجية الإسبانية لشؤون المغرب العربي والمتوسط والشرق الأوسط، إيفا مارتينيز، لبحث العديد من القضايا المشتركة بين البلدين.

وحسب بيان عن وزارة الخارجية المصرية، فقد ناقش المسؤولان الدبلوماسيان المصري والإسباني خلال لقائهما عبر تقنية الفيديو تطورات الأوضاع في ليبيا.

وعقدت الجلسة عبر تقنية الفيديو بحضور ممثلي الدبلوماسيتين في البلدين، حيث أشادت خلالها المسؤولة الإسبانية بالجهود المصرية لحل الأزمة الليبية.

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إسبانبا

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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