إسبانيا تشيد بالجهود المصرية لحل الأزمة الليبية

عقد مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية المصري، بدر عبد العاطي، اليوم السبت، مشاورات مع مساعدة وزير الخارجية الإسبانية لشؤون المغرب العربي والمتوسط والشرق الأوسط، إيفا مارتينيز، لبحث العديد من القضايا المشتركة بين البلدين.

وبحسب بيان عن وزارة الخارجية المصرية، فقد ناقش المسؤولان الدبلوماسيان المصري والإسباني خلال لقائهما عبر تقنية الفيديو تطورات الأوضاع في ليبيا.

وعقدت الجلسة عبر تقنية الفيديو بحضور ممثلي الدبلوماسيتين في البلدين، حيث أشادت خلالها المسؤولة الإسبانية بالجهود المصرية لحل الأزمة الليبية.

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