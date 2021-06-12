منارة الفرقان لتحفيظ القرآن الكريم قيد الإنشاء والمشايخ يتفقدونها

تفقد مشايخ ومهندسو وأولياء أمور الطلاب بمنارة الفرقان لتحفيظ القرآن الكريم وعلوم السنة النبوية في وادي عتبة، تفقدوا موقع المنارة الذي تجري فيه حاليا أعمال التشييد استعدادا لاستقبال الراغبين في حفظ القرآن الكريم وتعلمه من كافة أنحاء البلاد.
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قناة ليبيا
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