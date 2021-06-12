وزير الدفاع التركي: قواتنا المنتشرة في ليبيا ليست أجنبية

اعتبر وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، اليوم السبت، أن القوات التركية المنتشرة في ليبيا، “ليست قوة أجنبية”.

وقال أكار، في كلمة ألقاها خلال زيارته لمقر قيادة مجموعة المهام التركية في ليبيا: “القوات التركية المنتشرة في ليبيا ليست قوات أجنبية، بل هي أهم مؤشر على الصداقة والتضامن مع ليبيا“ بحسب وكالة سبوتنيك.

وأوضح بأن “القوات التركية جاءت بناء على دعوة من ليبيا، وتؤدي أنشطتها في مجال التدريب والتعاون والاستشارات العسكرية؛ وفقاً للاتفاقية الثنائية المبرمة مع ليبيا والقانون الدولي“.

وبحسب أكار، فإن تركيا تواصل مساعيها الرامية إلى تحقيق ليبيا الاكتفاء الذاتي، وتقديم التدريب والمساعدة والمشورة للقوات الليبية، “من أجل وصولها إلى المعايير الدولية“. بحسب تعبيره.