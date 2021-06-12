الدبيبة: نفكر في رفع مرتبات العاملين في قطاع الصحة

قام رئيس حكومة الوحدة الوطنية «عبد الحميد الدبيبة» ظهر اليوم بزيارة تفقدية لديوان وزارة الصحة عقد خلاله اجتماع موسع بحضور وزير الصحة الدكتور «علي الزناتي»، ومدراء المراكز الطبية، والإدارات بالوزارة.
وأكد الدبيبة، خلال الاجتماع بضرورة توحيد الجهود من أجل تقديم خدمات صحية أساسية، ووضع الضوابط اللازمة لتحديد العلاقة بين المراكز الطبية والمستشفيات العامة الواقعة في نفس النطاق الجغرافي.
كما أكد على ضرورة الاهتمام بالكوادر الطبية العاملة في كافة المؤسسات الصحية من حيث تسوية مرتبات بعضهم والذين لم يتقاضوها منذ سنوات، وكذلك التفكير بشكل مهني في رفع مرتبات العاملين بالقطاع وفق تصورات قابلة التطبيق.
وفي ختام الاجتماع قدم الشكر للعناصر الطبية والطبية المساعدة التي عملت طيلة فترة جائحة كورونا رغم قلة الإمكانيات.
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