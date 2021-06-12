هذا ما قاله الدبيبه بشأن تسوية مرتبات العاملين بقطاع الصحة

أكد رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبه ضرورة الاهتمام بالكوادر الطبية العاملة في كافة المؤسسات الصحية من حيث تسوية مرتبات بعضهم والذين لم يتقاضوها منذ سنوات، وكذلك التفكير بشكل مهني في رفع مرتبات العاملين بالقطاع وفق تصورات قابلة التطبيق.

جاء ذلك خلال زيارة الدبيبة اليوم السبت لديوان وزارة الصحة واجتماعه بوزير الصحة علي الزناتي، ومدراء المراكز الطبية، والإدارات بالوزارة بحسب المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة.

وأكد الدبيبه خلال الاجتماع على ضرورة توحيد الجهود من أجل تقديم خدمات صحية أساسية، ووضع الضوابط اللازمة لتحديد العلاقة بين المراكز الطبية والمستشفيات العامة الواقعة في نفس النطاق الجغرافي.