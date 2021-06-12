بعد اشتباكات العجيلات.. اجتماع يبحث الأوضاع الأمنية بالمنطقة الغربية

بحث وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات العميد بشير الأمين، مع مديري أمن صرمان والعجيلات وآمر قوة دعم مديريات الأمن بالمنطقة الغربية، الأوضاع الأمنية في المنطقة.

جاء ذلك خلال اجتماع عُقد في ديوان الوزارة في طرابلس، تم فيه استعراض الأوضاع الأمنية في المنطقة الغربية خصوصا بعد الأحداث التي شهدتها مدينة العجيلات مؤخرا.

وتم التأكيد على ضرورة التنسيق بين الأجهزة الأمنية كافة، بهدف حفظ الأمن وضبط الشارع العام حفاظاً على أرواح المواطنين والممتلكات العامة والخاصة.

وكشف مصدر طبي، أن خمسة أشخاص قُتلوا جراء مواجهات مسلحة اندلعت في مدينة العجيلات، الجمعة.

وأوضح مصدر محلي في المدينة، لقناة “الحرة” الأمريكية، أن قوات من مدينة الزاوية اقتحمت المدينة إثر خلافات بين مجموعة من الزاوية مع مجموعة مسلحة أخرى في العجيلات.

ووفقا للمصدر، تمكنت القوات التي تتبع “محمد بحرون” من التقدم والوصول إلى وسط مدينة العجيلات.

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