الدبيبة يؤكد ضرورة التفكير في «رفع رواتب العاملين بالقطاع الصحي»

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبد الحميد الدبيبة، ضرورة الاهتمام بالكوادر الطبية العاملة في كافة المؤسسات الصحية، من حيث تسوية مرتبات بعضهم، والتي لم يتقاضوها منذ سنوات، وكذلك «التفكير بشكل مهني في رفع رواتب العاملين بالقطاع وفق تصورات قابلة التطبيق».

جاء ذلك خلال زيارة الدبيبة ظهر اليوم، إلى ديوان وزارة الصحة، عقد خلالها اجتماعا موسعا بحضور وزير الصحة الدكتور علي الزناتي، ومديري المراكز الطبية، والإدارات بالوزارة، حيث قدم الشكر للعناصر الطبية والطبية المساعدة التي عملت طيلة جائحة كورونا رغم قلة الإمكانيات، وفق بيان المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة.

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وشدد الدبيبة على ضرورة توحيد الجهود من أجل تقديم خدمات صحية أساسية، ووضع الضوابط اللازمة لتحديد العلاقة بين المراكز الطبية والمستشفيات العامة الواقعة في النطاق الجغرافي نفسه.

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