“قعيم” يبحث في طرابلس تنسيق العمل الأمني

أخبار ليبيا 24 – خبر

استقبل وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات عميد بشير الأمين، اليوم السبت، وكيل وزارة الداخلية للشؤون الفنية نقيب فرج قعيم، وعدد من الضباط المرافقين له.

وتم خلال اللقاء الذي عُقِد بمكتب الوكيل بديوان الوزارة في طرابلس، مناقشة عدد من المواضيع الأمنية والوقوف على المشاكل والصعوبات التي تعترض سير العمل.

وتم التطرق إلى التعاون والتنسيق بين كافة المكونات التابعة للوزارة بكافة التراب الليبي لضمان إنجاح سير العمل الأمني بين هذه المكونات، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بوزارة الداخلية.

وقام قعيم بجولة داخل مناطق وشوارع العاصمة طرابلس أمس الجمعة رفقة وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات .

ورافق فرج قعيم في هذه الجولة، نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية رمضان أبوجناح، ووزير الشباب فتح الله الزني.

وشملت الجولة شوارع العاصمة طرابلس للإطلاع على حال المواطنين والحديث معهم، وكذلك القيام بزيارة للجنة إزالة المباني العشوائية لمتابعة عملها في إزالة المبانى المخالفة و المقام على الأراضي المملوكة للدولة الليبية بحضور المدير التنفيذي لشركة الأشغال العامة طرابلس، بحسب ما أفادت وزارة الداخلية.