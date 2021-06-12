الدبيبة يؤكد ضرورة الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص في المجال الصحي

ليبيا – شارك رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة اليوم السبت في المؤتمر الأول لاتحاد المصحات الليبي تحت شعار “المصحات الخاصة بين الحاضر والمستقبل.

وحضر المؤتمر وفقاً للمكتب الاعلامي التابع للحكومة نائب رئيس المجلس الرئاسي عبدالله اللافي ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير ووزير الصحة علي الزناتي ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة عادل جمعة.

وألقى الدبيبة كلمة بالمناسبة قدم في مستهلها الشكر للقائمين على هذا الحدث المهم الذي من شأنه أن يساعد في تحسين الوضع الصحي في البلاد إذا ما تم استغلاله بالشكل المناسب.

كما أضاف أن وجود قطاع خاص قوي ومنظم في مختلف المجالات أمر مهم جدًا، نظرًا لما تصنعه المنافسة من تطوير في المنتجات والخدمات، ومن شأنه ايضا أن يساعد المستشفيات والمستوصفات العامة في التعامل مع العدد الكبير من المرضى خاصة خلال الأزمات الصحية مثل أزمة كورونا.

وأكد على ضرورة الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص في المجال الصحي ووضع تصور فاعل لمشروع التأمين الصحي، مششداً على تفعيل القطاع المصرفي في دعم القطاع الصحي الخاص من خلال الاستثمار بعد تصنيف المصحات من قبل وزارة الصحة.

وقال الدبيبة “إننا بحاجة إلى تنظيم القطاع الخاص ومراقبته بالشكل الذي يساعد في أداء مهامه بالشكل المطلوب لتوفير الخدمات بأعلى جودة لعموم المواطنين، كما أنه من المهم عدم الاكتفاء بالمدن الرئيسية والوصول بخدمات القطاع الصحي الخاص إلى المناطق البعيدة والداخلية”.

ودعا رئيس الحكومة إلى تطوير القطاع الصحي الخاص والوصول به إلى مستويات عالية من الجودة، حتى يتمكن من توفير الاحتياجات من الخدمات الصحية بشكل يغني عن إنفاق ملايين الدولارات على العلاج بالخارج.

وفي الختام قال إن الأهداف ليست صعبة المنال، لكنها تستلزم من الجميع العمل بجد واحترام المهنة وعدم استغلال الأزمات والتعامل بإنسانية مع كل الحالات المرضية ووضع إنقاذ حياة المرضى كأولوية تسبق الربح المادي و الاستثمار في العقول والأبحاث والالتزام بالمسؤولية اتجاه المجتمع.