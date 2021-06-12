أعمال سرقة وتخريب وراء انقطاع الاتصالات على المنطقتين الشرقية والجنوبية

كشفت فرق الصيانة التابعة لشركة هاتف ليبيا، أن انقطاع الاتصالات أمس في المنطقتين الشرقية والجنوبية، كان سببه أعمال سرقة وتخريب استهدفت كابل الألياف البصرية في منطقة العقيلة الواقعة بين سرت ورأس لانوف.

وتمكنت فرق الصيانة من ربط كابل الألياف البصرية المقطوع، وإعادة خدمات الاتصالات لكامل المنطقتين الشرقية والجنوبية خلال ساعات، وفق بيان الشركة اليوم.

ووجهت الشركة التحية والتقدير لمجهودات فرق الصيانة، التي واصلت العمل من أجل ربط القطع وإرجاع الخدمة للمنطقتين خلال ساعات.

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