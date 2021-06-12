ٓآمر منطقة طبرق العسكرية يجري جولة تفقدية بمنطقة الساحل

أخبار ليبيا 24 – خبر

قام آمر منطقة طبرق العسكرية اللواء ناجي بوعلوية بجولة تفقدية بمنطقة الساحل الممتدة من خليج البمبة إلى خليج البردي، حيث رافق آمر المنطقة عدد من ضباط القوات المسحلة من الشرطة العسكرية طبرق وضباط منطقة طبرق العسكرية بالإضافة لضباط القاعدة البحرية طبرق.

وبحسب المكتب الإعلامي لمنطقة طبرق العسكرية فأن الجولة تهدف لاستكشاف مناطق الساحل بالمنطقة الشرقية الممتدة من خليج البمبة إلى خليج البردي والأودية المحاذية للساحل إلى مناطق الجنوب والتي تستغل أحيانا من عصابات التهريب.

وأوضح اللواء ناجي بوعلوية أنه تم خلال العملية التي قامت بها القوات المسلحة بكافة صنوفها البرية والبحرية من اكتشاف بعض الأودية التي كانت تستغل من قبل عصابات التهريب بالمنطقة شرق مدينة طبرق وما بين مناطق الساحل، وباتجاه الجنوب مروراً ببعض الأودية التي استغلت مخازن لجميع المواد المهربة لهذه العصابات والتي لن تتهاون القوات المسلحة في القضاء عليها وملاحقتها والقبض عليها.

يشار إلى أن منطقة طبرق العسكرية وقاعدة طبرق البحرية تمتد حدودها الإدارية من منطقة خليج رأس الهلال إلى الحدود المصرية، وإلى الآن لم تسجل بها أي عمليات تهريب أو اختراق من المياه الإقليمية وأن كل النقاط والمفارز الموجودة بمنطقة الساحل التي مهمتها مراقبة الساحل والمياه الاقليمية والتبليغ على أي عملية خارج سيطرة القوات المسلحة التي تقوم بمهام حماية وتأمين كافة الحدود البرية و البحرية و الجوية.

وتعتبر الجولة الاستكشافية للأماكن والأودية التي تم تحديدها وكانت تستغل من قبل المهربين سوف تكون أهدافًا مشروعة للقوات المسلحة، وذلك للحد من هذه الظاهرة وقطع الطريق أمام عمليات التهريب بمختلف أشكالها.

وبعد الإنتهاء من استكشاف المناطق الجنوبية البرية المحاذية للشريط الساحلي قام آمر منطقة طبرق العسكرية اللواء ناجي بوعلوية بالتوجه إلى مناطق الساحل في عملية داخل مناطق الساحل البحرية المتمد من خليج البردي إلى خليج البمبة على متن الزورق الحربي “المرقب” رفقة ضباط القوات المسلحة بالقاعدة البحرية طبرق بجولة إستكشافية للمناطق الساحلية والتي لم تسجل بها أي خروقات أمام عمليات المراقبة التي تقوم بها كل المفارز التابعة لمنطقة طبرق العسكرية والقاعدة البحرية طبرق بالقوات المسلحة.