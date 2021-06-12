الكيلاني تؤكد على تسوية المعاشات الأساسية لأشخاص ذوي الإعاقة

بحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية، وفاء الكيلاني، مع عضو مجلس النواب، سلطنة المسماري، أوضاع الفئات ذات الاحتياجات الخاصة.

الاجتماع الذي عقد بفندق تيبستي ببنغازي بحضور جمعيات ذوي الإعاقة الحركية والسمعية والبصرية والقدرات الذهنية، وممثلين عن المجلس التسييري مرزق، ومجموعة من مهجري المدينة، تعهدت خلاله الكيلاني بمتابعة مطالب هذه الفئات، ومن بينها تسوية المعاشات الأساسية، والمنفعة السكنية، والإعانة المنزلية، والتأمين الصحي، واستحداث نواد ثقافية واجتماعية لذوي الإعاقة، إضافة إلى تأهيل وتوفير فرص عمل لهم.

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