عبدالعزيز: المستشار صالح والنواب مثل كفار قريش يصنعون الآلهة من التمر وإذا جاعوا اكلوها

قال عضو المؤتمر العام السابق عن حزب العدالة والبناء عضو جماعة الإخوان محمود عبد العزيز إنه لا أحد فوق النقد لأن الانتقاد يوجه للأداء وليس للأشخاص بالتالي يجب توفر الأدلة والمستندات من الجهات الرقابية لانتقاد أداء أي جهة، مشيراً إلى أن الوصول إلى حل بشأن المسألة الليبية مرتبط بزيادة الوعي العام في ليبيا.

عبدالعزيز اعتبر خلال استضافته عبر برنامج “بين السطور” الذي يذاع على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني ونقلت تفاصيلها صحيفة المرصد الليبية، أن البرلمان عاجز على اتخاذ قرار واحد مشّرف وتم اختصاره في “مربوعة” (رئيس البرلمان المستشار ) عقيلة صالح.

وأعرب عن استغرابه من اختصار ارادة الشعب الليبي في شخص (رئيس البرلمان المستشار ) عقيلة صالح، مضيفاً :” لا تهمني الميزانية وما يهمني هو ألا يتكرر الخطأ لأننا مقبلين على انتخابات، البرلمان 200 عضو تم اختصاره في مربوعة عقيلة اغلب الاعضاء ليس لديهم وجود، ومن يسيقظ منهم إما يطعموه بسفارة كما حصل في بعض اعضاء البرلمان وهذا مخالف للوائح الداخلية للبرلمان، نائب رئيس البرلمان وجدناه مرشح لمنصب رئيس المخابرات العامة واعضاء برلمان مرشحين لسفارات ووكلاء وزارات ووزارات وهذا مخالف لكل الاعراف والقوانين”.

وتابع: “شخصياً لا يمكن أن اعترف بهذا البرلمان وطالبت رئيس الحكومة أن يتجاوز البرلمان، برلمان لوائحه لم تتم صياغتها في القمر والمريخ بل صاغوها هم اعضاءه وبعدها كفروا بها!، هم لا يستطيعون تغييرها لأنها تحتاج لنصاب وهم كل واحد منهم متواجد بمكان، ومن أنتج البرلمان يتحملون المسؤولية”.

ودعا كل الليبيين من سن الـ 18 إلى التسجيل في سجل الناخبين ومعرفة كيفية الاختيار بحسب قوله للتمكن من ممارسة كل شخص دوره الحقيقي.

وأردف: “الأسبوع الماضي عقيلة صالح أصدر مراسلة قال فيها إنه لا يعتد بأي مراسلة إلا مراسلاته ووجهها لكل الجهات في الدولة الليبية! للأسف رئاسة مجلس النواب تتذكر أن لها لائحة يجب تنفيذها عندما تحتاجها وهذه قمة العبث في الديموقراطية، كمال الجمل رئيس لجنة الدفاع والامن القومي رد عليه بمراسلة للجهات يطلب منهم عدم الاعتداد بما صدر من عقيلة من قوانين وقرارات ما لم تكون صادرة بموجب اجراءات صحيحة، (رئيس البرلمان المستشار ) عقيلة صالح خائن للأمانة”.

كما أضاف “هذه نتيجة اختيارات الشعب الليبي والاعلام الفاسد عاثوا في الارض فسادًا ولعبوا في البلاد. حافظ على اللائحة الداخلية لمجلس النواب التي كتبتموها وخالفتموها، هم مثل كفار قريش يصنعون الآلهة من العجوة والتمر وإذا جاعوا اكلوها بداية من (رئيس البرلمان المستشار ) عقيلة صالح”.

واستطرد حديثه: “موضوع فتاة بنغازي وما يجري من انتهاك للحرمات وللنساء قلنا للأسف إنهم لم يرتقوا لمستوى اخلاق ابو جهل، عرض أن يسجلها وهو يقوم بحلقها هذا يعني انتهاك اعراضنا جميعاً ولم يحسبنا رجال، من يفعل هذا يريد أن يوصل رسالة بأن ليبيا لا يوجد فيها رجال، هم أصحاب الاخدود وهذا ما يجري في الجزء الشرقي من ليبيا المسيطر عليه من قبل المتمرد وميليشياته”، بحسب تعبيره.

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