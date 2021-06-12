عقب أحداث الأخيرة .. اجتماع أمني بوزارة الداخلية يستعرض الأوضاع الأمنية بمدينة العجيلات

طرابلس 12 يونيو 2021م ( وال )- عقد بديوان وزارة الداخلية بالعاصمة طرابلس صباح اليوم السبت، اجتماعًا أمنيًا لاستعراض الأوضاع الأمنية بالمنطقة الغربية عامة ومدينة العجيلات بصفة خاصة، وذلك بعد الأحداث الأخيرة التي شاهدتها المدينة .

وتم خلال الاجتماع الذي عقده وكيل الوزارة لشؤون المديريات عميد بشير الأمين” بمديري أمن “صرمان، والعجيلات”، وآمر قوة دعم مديريات الأمن بالمنطقة الغربية، التأكيد على ضرورة التنسيق بين كافة الأجهزة الأمنية الأخرى، من أجل حفظ الأمن بالمنطقة وضبط الشارع العام، للحفاظ على أرواح المواطنين والمحافظة على الممتلكات العامة والخاصة. (وال)

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