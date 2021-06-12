اللافي يدعو للعمل ببرنامج التأمين الصحي الذي يضمن حصول المواطن على خدمة صحية ذات جودة عالية

طرابلس 12 يونيو 2021 م ( وال ) – أعلن عضو المجلس الرئاسي “عبد الله اللافي”، دعم المجلس لكافة الجهود الوطنية التي تهدف لتحسين الخدمات الصحية، وإعادة الثقة في الطبيب الليبي، وتوطين العلاج بالداخل.

وأكد ” اللافي ” – في كلمته خلال افتتاح المؤتمر الأول لاتحاد المصحات الليبي بحضور – كل من رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة”، ووزير الصحة “علي الزناتي”، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير”، ورئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك”، وعدد من المسؤولين، وأصحاب المصحات، ولفيف من الأطباء والعاملين في القطاع الصحي – على ضرورة العمل على تنفيذ شراكة نموذجية بين القطاعين العام والخاص، والعمل ببرنامج التأمين الصحي الذي يضمن حصول المواطن على خدمة صحية ذات جودة، داعيًا وزارة الاقتصاد إلى التنسيق مع وزارة الصحة واتحاد المصحات، لاعتماد تسعيرة موحدة للخدمات الصحية لا تثقل كاهل المواطن.

وأشاد اللافي بالجهود التي بُذلت من قبل الاتحاد؛ لانعقاد المؤتمر في ظروف صحية استثنائية يعانيها العالم من تبعات جائحة “كورونا”، التي عصفت بالأمن الصحي لدول العالم، ووقوفها عاجزة أمامه وأثرت سلبًا على اقتصادياته، والتي أصبح يتعافى منها بالتوعية ونتاج اللقاحات التي تحد من الإصابة به.

وتركزت محاور أعمال المؤتمر الأول لاتحاد المصحات الليبي الذي بدأ أعماله صباح اليوم السبت، على مناقشة عديد المحاور التي تخص القطاع الصحي الخاص، ومنها دور ديوان المحاسبة في رفع مستوى القطاع الصحي، الصيرفة الإسلامية ودور المصارف في دعم القطاع الصحي، بالإضافة لإدارة الجودة الصحية ودورها في تطوير المستشفيات والمصحات الإيوائية، ودور الاتحاد في رسم السياسات الصحية في ليبيا، من أجل الخروج بتوصيات تهدف إلى تطوير القطاع الصحي الخاص في ليبيا. (وال)

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