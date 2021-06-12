اللافي: يكفي الشعب ما عاناه وآن الأوان لينعم بالثروات

شارك نائب رئيس المجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، المؤتمر الأول لاتحاد المصحات الليبي الذي أقيم بالعاصمة طرابلس، وقد أعلنا فيه دعم المجلس الرئاسي، لكافة الجهود الوطنية التي تهدف لتحسين الخدمات الصحية وإعادة الثقة في الطبيب الليبي، وتوطين العلاج بالداخل،

وأكد اللافي على ضرورة العمل على تنفيذ شراكة نموذجية بين القطاعين العام والخاص، والعمل ببرنامج التأمين الصحي الذي يضمن حصول المواطن على خدمة صحية ذات جودة، ودعا وزارة الاقتصاد إلى التنسيق مع وزارة الصحة واتحاد المصحات لاعتماد تسعيرة موحدة للخدمات الصحية لا تثقل كاهل المواطن.

وقال إن الجهود التي بذلها اتحاد المصحات الليبي، تستحق الإشادة لقيامها بتنظيم المؤتمر في ظروف صحية استثنائية يعانيها العالم من تبعات جائحة “كورونا”، التي عصفت بالأمن الصحي لدول العالم.

وتابع: “نحن نعمل مع الجهات التنفيذية لأجل دعم الخدمات الصحية، فيكفي الشعب ما عاناه، وآن الأوان أن ينعم يثرواته، وأن يستثمرها في الاتجاه الصحيح، الذي يحقق له الرفاهية والاستقرار” وفق قوله.

شارك هذا الموضوع: اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)

انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)

