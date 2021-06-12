شكشك: قطاع الصحة في ليبيا تعرض لعدة انتكاسات

أكد رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك أن قطاع الصحة في ليبيا رغم قدم انطلاقته في أوائل ستينيات القرن الماضي تعرض لعدة انتكاسات خلال العقود الماضية.

وأضاف شكشك في كلمته خلال افتتاح المؤتمر الأول لاتحاد المصحات الليبي، والذي أقيم اليوم السبت في العاصمة طرابلس أن الملاحظات السلبية على تردي القطاع الصحي الخاص أو العام موجودة ولايمكن إنكارها، ولكن الأمر يتطلب العمل الحقيقي على النهوض بالقطاع بحسب المكتب الإعلامي لديوان المحاسبة.

وأضاف شكشك أن الوقت الحالي من أنسب الأوقات لهذه النهضة، فالبيئة التشجيعية متوفرة من خلال دعم الحكومة وحماسها ورغبتها في الإنجاز وكذلك البيئة الاستثمارية متوفرة، كما أن البيئة المجتمعية تنتظر هذه النهضة الصحية وفي أمس الحاجة إليها.

وبين شكشك أن النهوض بالقطاع الصحي الخاص ومشاركته الفعالة، ستحقق أهدافا عدة أبرزها تقديم الخدمة الطبية والصحية المناسبة للمواطنين، وعودة الكفاءات الطبية الليبية التي غادرت الوطن بسبب غياب البيئة الحاضنة أو عدم توفر الموارد المناسبة، مضيفا أن النجاح في النهوض بالقطاع الصحي الخاص سيساعد في النمو الاقتصادي من خلال توفير المنفق في الداخل والخارج على القطاع، وتوجيه تلك الأموال إلى جوانب استثمارية أخرى.

وشدد رئيس الديوان على دعوة اتحاد المصحات الليبي ليضطلع بدوره في مساعدة الدولة، ليكون أداة مساندة وبديلة لفرض الرقابة الذاتية على القطاع الصحي الخاص وتنظيمه والرقي به، بعيدا عن الاستغلال والمنظور المادي البحت.