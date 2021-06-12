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رئيس الحكومة يدعو لشراكة حقيقية في المجال الصحي بين قطاعين العام والخاص

تم النشر منذُ 25 دقيقة
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

طرابلس 12 يونيو 2021 م (وال)- أكد حكومة الوحدة الوطنية ” عبد الحميد الدبيبة” اليوم السبت، على ضرورة وجود شراكة حقيقية في المجال الصحي بين قطاعين العام والخاص، ووضع تصور فاعل لمشروع التأمين الصحي، وكذلك تفعيل القطاع المصرفي في دعم القطاع الصحي الخاص، من خلال الاستثمار بعد تصنيف المصحات من قبل وزارة الصحة.

هذا وجاءت تصريحات الدبيبة – في كلمة له خلال مشاركته صباح اليوم  في المؤتمر الأول لاتحاد المصحات الليبي تحت شعار ” المصحات الخاصة بين الحاضر والمستقبل”، بحضور نائب رئيس المجلس الرئاسي ” عبد الله اللافي “، ووزير الصحة ” علي الزناتي” ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة ” عادل جمعة “، ورئيس ديوان المحاسبة ” خالد شكشك “، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي ” الصديق الكبير”.

وقال ” الدبيبة ” إن وجود قطاع خاص قوي ومنظم في مختلف المجالات أمرٌ مهم جدًا، نظرًا لما تصنعه المنافسة من تطوير في المنتجات والخدمات، ومساعدة المستشفيات والمستوصفات العامة في التعامل مع العدد الكبير من المرضى، خاصة خلال الأزمات الصحية مثل أزمة كورونا.

وأوضح الدبيبة “أننا بحاجة إلى تنظيم القطاع الخاص؛ ومراقبته بالشكل الذي يساعد في أداء مهامه بالشكل المطلوب، لتوفير الخدمات بأعلى جودة لعموم المواطنين، كما أنه من المهم عدم الاكتفاء بالمدن الرئيسية والوصول بخدمات القطاع الصحي الخاص إلى المناطق البعيدة والداخلية”.

ودعا رئيس الحكومة إلى تطوير القطاع الصحي الخاص والوصول به إلى مستويات عالية من الجودة، مضيفًا: “حتى يتمكن من توفير احتياجاتنا من الخدمات الصحية بشكل يغنينا عن إنفاق ملايين الدولارات على العلاج بالخارج، والأهداف ليست صعبة المنال، لكنها تستلزم منكم العمل بجد واحترام المهنة، وعدم استغلال الأزمات والتعامل بإنسانية مع كل الحالات المرضية، ووضع إنقاذ حياة المرضى كأولوية تسبق الربح المادي والاستثمار في العقول والأبحاث والالتزام بالمسؤولية اتجاه المجتمع”. (وال)

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وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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تعليق

  • ياريت في حد مسؤول في القانون الليبي يسمعني في عالتعليق المهم –
    ” دوة شراكة قطاع عام وطني –
    مع قطاع خاص راسمالي مملوك لافراد – عبارة عن نصب واحتيال وسرقة لمحتويات المستشفيات العامة ونقلها للعيادات الخاصة
    من اجهزة تحليل وقياس وحتى اجهزة تنظيف الأسنان المخصصة القطاع العام المجاني – يتم سرقتها ونقلها لعيادات خاصة والكشف فيها بخمسين دينار للطفل …!! قبل اي معاينة والاجهزة الي يتم بها الكشف عالمواطن الليبي هي مخصصة للقطاع العام فقط يتم سرقتها والعمل بها داخل عيادات خاصة – … واغلب هولاء في كل المجالات والموسسات الدولة الوطنية
    يتم اتخاذها كمصدر لتمويل تجارات خاصة وتهريب
    كما في مصنع الحديد والصلب والاسمنت الليبي والطلاء وغيره
    تلقاهم واقفين طوابير بالشاحنات على المصانع ويشروا بسعر المصنع
    ويطلعوا للإسواق يبيعوا باربعة و خمسة أضعاف السعر الحقيقي ..!!!
    يعني المواطن الليبي الي يراجي في معاشه وعنده صغار كيف تبوه ايدير …؟!!!
    يعني سمسرة في حياة المواطنين عيني عينك – وياريتهمً محتاجين فقط ترف وفشخرة بفلوس الربا والسحت وأرزاق الأيتام والفقراء –
    كل واحد يسرق وينصب ويكذب عالناس ويقول يبي يضمن مستقبل ابناءه …!!!
    وما فكروش فالإيتام والأرامل –
    يعني حتى البعض فقد قدرته على تربية ابناءه من فلوس الحرام
    لين جابوله العار والرزية قي اخر عمره تبقى الناس يدعوا عليه وعلى ذريته ليوم يحطوه فالقبر –
    خليكم أمناء على اماناتكم حتى في العمل
    والدولة لا تقوم الا بدعم القطاع العام واستقلاله عن المنحرفين والطامعين في تخريب الدولة
    وتجد سبحان الله ان اكثر مجانين القطاع الخاص اصلهم غير ليبيين يعني ما يهمش البلاد تخرب والا تعمر المهم فلوس فلوس فلوس يعطيهم داحوس – انشاء الله ربي يبتليهم بمرض يخليهم لا حيين ولا ميتين بفلوس الحرام – اللهم امين

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