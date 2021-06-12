رئيس الحكومة يدعو لشراكة حقيقية في المجال الصحي بين قطاعين العام والخاص

طرابلس 12 يونيو 2021 م (وال)- أكد حكومة الوحدة الوطنية ” عبد الحميد الدبيبة” اليوم السبت، على ضرورة وجود شراكة حقيقية في المجال الصحي بين قطاعين العام والخاص، ووضع تصور فاعل لمشروع التأمين الصحي، وكذلك تفعيل القطاع المصرفي في دعم القطاع الصحي الخاص، من خلال الاستثمار بعد تصنيف المصحات من قبل وزارة الصحة.

هذا وجاءت تصريحات الدبيبة – في كلمة له خلال مشاركته صباح اليوم في المؤتمر الأول لاتحاد المصحات الليبي تحت شعار ” المصحات الخاصة بين الحاضر والمستقبل”، بحضور نائب رئيس المجلس الرئاسي ” عبد الله اللافي “، ووزير الصحة ” علي الزناتي” ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة ” عادل جمعة “، ورئيس ديوان المحاسبة ” خالد شكشك “، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي ” الصديق الكبير”.

وقال ” الدبيبة ” إن وجود قطاع خاص قوي ومنظم في مختلف المجالات أمرٌ مهم جدًا، نظرًا لما تصنعه المنافسة من تطوير في المنتجات والخدمات، ومساعدة المستشفيات والمستوصفات العامة في التعامل مع العدد الكبير من المرضى، خاصة خلال الأزمات الصحية مثل أزمة كورونا.

وأوضح الدبيبة “أننا بحاجة إلى تنظيم القطاع الخاص؛ ومراقبته بالشكل الذي يساعد في أداء مهامه بالشكل المطلوب، لتوفير الخدمات بأعلى جودة لعموم المواطنين، كما أنه من المهم عدم الاكتفاء بالمدن الرئيسية والوصول بخدمات القطاع الصحي الخاص إلى المناطق البعيدة والداخلية”.

ودعا رئيس الحكومة إلى تطوير القطاع الصحي الخاص والوصول به إلى مستويات عالية من الجودة، مضيفًا: “حتى يتمكن من توفير احتياجاتنا من الخدمات الصحية بشكل يغنينا عن إنفاق ملايين الدولارات على العلاج بالخارج، والأهداف ليست صعبة المنال، لكنها تستلزم منكم العمل بجد واحترام المهنة، وعدم استغلال الأزمات والتعامل بإنسانية مع كل الحالات المرضية، ووضع إنقاذ حياة المرضى كأولوية تسبق الربح المادي والاستثمار في العقول والأبحاث والالتزام بالمسؤولية اتجاه المجتمع”. (وال)

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