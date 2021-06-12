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طرح الأحمال اليوم بين ساعتين و4 ساعات

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

أفادت الشركة العامة للكهرباء، بأن طرح الأحمال اليوم سيمتد لساعتين في المنطقتين الغربية والجنوبية، فيما سيصل إلى 4 ساعات في المنطقة الشرقية، وفقا لنشرة الأحمال اليومية لشركة الكهرباء.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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