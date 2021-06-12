طرح الأحمال اليوم بين ساعتين و4 ساعات

أفادت الشركة العامة للكهرباء، بأن طرح الأحمال اليوم سيمتد لساعتين في المنطقتين الغربية والجنوبية، فيما سيصل إلى 4 ساعات في المنطقة الشرقية، وفقا لنشرة الأحمال اليومية لشركة الكهرباء.
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قناة ليبيا
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