الكيلاني تشدد على الاهتمام بملفات المتقاعدين

شددت وزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني على ضرورة تحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمتقاعدين والعمل على تذليل الصعوبات التي تحول دون رفع قيمة المعاشات المصروفة لهم.

تصريحات الوزيرة جاءت خلال اجتماع عقدته في مدينة بنغازي مع رئيس مجلس إدارة صندوق الضمان الاجتماعي ببنغازي إدريس احفيظه لبحث ملف المتقاعدين والخدمات الضمانية المقدمة فضلا عن وضع آلية مناسبة لتنفيذ المقترحات ومطالب المتقاعدين من خلال التنسيق والتواصل مع المؤسسات الحكومية التشريعية والتنفيذية.

شارك هذا الموضوع: اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)

انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)

