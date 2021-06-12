هيئة الاستثمار العسكري ترسل شحنة مساعدات لمستشفى الأطفال ببنغازي

قامت هيئة الاستثمار العسكري بإرسال شحنة مساعدات لمستشفى الأطفال بنغازي كمساعدة من الهيئة، تنفيذا لتعليمات القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر.

رئيس هيئة الاستثمار العسكري اللواء رمضان بوعائشة الورفلي، وفي تصريحات خاصة بقناتنا، أكد على أنه سيتم إرسال عدد من المساعدات لمختلف المستشفيات في كافة المدن والمناطق.

ونوه اللواء رمضان بوعائشة الورفلي، بأن القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر حريصا كل الحرص على دعم المستشفيات بكل ما تحتاجه من مستلزمات طبية ومكتبية خاصة مستشفيات الأطفال

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