القنصل الليبي بتونس: اقتراح بإلغاء ختم الجواز الليبي والسيارات عند دخول تونس

أكد القنصل العام الليبي بتونس، فاضل القريو، منح رخصة تجوال لليبيين عند دخول الأراضي التونسية قدرها 90 يوما قابلة للتجديد مرتين بنفس المدة، لتصل الى 180 يوما، دون اعتبار الـ90 يوما الاولى، وسيتم خلال الاسابيع المقبلة التمديد في الرخصة الى سنة او 6 اشهر.

واشار الى طرح اجراء الغاء الختم على الجواز الليبي والسيارات الليبية بتعويضها بآلية منظمة ستعرض نهاية الاسبوع وعند الاتفاق عليها سيتم العمل بها، مؤكدا سعي الطرفان الى توفير الافضل من أجل مصالح البلدين.

وتناول الاجتماع الذي انعقد، اليوم السبت، بجزيرة جربة من ولاية مدنين، في إطار سلسلة مشاورات رفيعة المستوى بين الديوانة التونسية والجمارك الليبية،عدة نقاط توصل الطرفان التونسي والليبي الى الاتفاق بشأنها، ومنها ايجاد آلية جمركية لمتابعة الصادرات التونسية عن طريق البر في اتجاه ليبيا، وذلك لايجاد حل نهائي لاشكال فتح الاعتمادات من طرف المصرف الليبي لفائدة الصادرات التونسية برا الى ليبيا.

وكذلك منح استثناء العبور برا لبعض البضائع الواردة بالقائمة السلبية التونسية من خلال طلب من مدير عام مصلحة الجمارك الليبية للاذن بعبور البضاعة، على ان يتم مد الديوانة التونسية بالجهة الليبية الموردة للبضاعة بصفتها موجهة للاستهلاك حصريا داخل ليبيا.ك

كما تم الاتفاق على تنفييذ برنامج تدريب في مجال مراقبة الحاويات في اطار برنامج الامم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة المنظمة لفائدة مصالح الجمارك الليبية، على ان تنعقد اللجنة الفنية المشتركة في النصف الثاني من شهر اوت المقبل لدراسة بقية المواضيع ذات الصبغة الفنية.