تسليم 9 جثث من قتلى القيادة العامة لجمعية السلام للإغاثة في بني وليد

قال مدير مكتب العلاقات بجمعية السلام للإغاثة بمدينة بني وليد هيثم بن لامة، إن مكتب الجثث بالجمعية تسلم مساء اليوم السبت، 9 جثامين من الهلال الأحمر الليبي فرع مصراتة في منطقة إيليس شرقي بني وليد .

وأوضح بن لامة، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، أن تلك الجثث لعناصر تتبع القيادة العامة قتلوا في حرب العاصمة، وسيتم تسليمها للمنطقة الشرقية مساء اليوم بعد التنسيق مع مديرية أمن بني وليد والجهات ذات الاختصاص بالمدينة.

وأشاد بن لامة بالدور الذي قام به جهاز الإسعاف والطوارئ بني وليد، ومديرية أمن بني وليد والهلال الأحمر الليبي فرع بني وليد، ومركز شرطة المردوم ومستشفي بني وليد العام.

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