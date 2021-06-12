السفارة المصرية بطرابلس تكشف حقيقة سرقة 5 سيارات

نفى رئيس البعثة الدبلوماسية المصرية في طرابلس السفير محمد ثروت سليم، سرقة خمس سيارات من مقر السفارة المصرية في طرابلس خلال الأيام الماضية.

وقال «سويلم»، في تصريحات نقلتها صحيفة «اليوم السابع» المصرية، أن السفارة قامت بتحرير طلب لشركة التأمين لدفع التعويضات الخاصة بسرقة وإتلاف بعض السيارات التابعة للسفارة خلال أحداث 2014، مبرزا أن هذه السرقات تمت منذ سبع سنوات وليس مؤخرا.

وأكد السفير المصري محمد ثروت سليم أن سيارات السفارة المصرية بطرابلس تعرضت للسرقة والتلف في عام 2014 وليس مؤخرا، موضحا أن السفارة تعمل على تسوية كافة الملفات القديمة ومنها سرقة وإتلاف السيارات خلال عام 2014، ما دفعها لتقديم طلب لشركة التأمين لصرف التعويضات علما بأن السيارات مؤمن عليها.

وأشار السفير محمد ثروت إلى أن الحديث عن السطو أو سرقة لسيارات السفارة المصرية في طرابلس مؤخرا أنباء غير دقيقة كما أوضحنا.