“الإندبندنت”: قاضي تحقيق تفجير مانشستر أرينا يرفض منح العبيدي الحصانة من الملاحقة

أكدت صحيفة “الإندبندنت” البريطانية أن قاضي تحقيق تفجير مانشستر أرينا، رفض منح هاشم شقيق الانتحاري سلمان العبيدي، الحصانة من الملاحقة القضائية، مشترطًا تقديم الأدلة الكافية أمام لجنة التحقيق.

وبحسب تقرير للصحيفة، شدد القاضي السير جون سوندرز على ضرورة تحقيق العدالة، قائلاً: “أي تعاون من العبيدي لن يفوق الآثار المحتملة”.

ونفي هاشم العبيدي، علمه أو تورطه في الهجوم الإرهابي، الذي استهدف قاعة الاحتفالات في مانشستر أرينا عام 2017م والذي أودى بحياة 22 شخصًا، مطالبًا لجنة التحقيق بالحصول على ضمان من النائب العام بعدم اتخاذ أي دليل ضده في الإجراءات الجنائية المستقبلية.

شارك هذا الموضوع: اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)

انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)

