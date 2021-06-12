السفير المصري لدى ليبيا: سيارات السفارة بطرابلس تعرضت للسرقة والتلف في عام 2014 وليس مؤخرا

نفى السفير المصري لدى ليبيا محمد ثروت سليم، سرقة خمس سيارات من مقر السفارة المصرية في طرابلس خلال الأيام الماضية، مشيرا إلى أن السفارة قامت بتحرير طلب لشركة التامين لدفع التعويضات الخاصة بسرقة وإتلاف بعض السيارات التابعة للسفارة خلال أحداث 2014، مبرزا أن هذه السرقات تمت منذ سبع سنوات وليس مؤخرا.

وأكد السفير المصري، في تصريحات لصحيفة اليوم السابع، أن سيارات السفارة المصرية بطرابلس تعرضت للسرقة والتلف في عام 2014 وليس مؤخرا، موضحا أن السفارة تعمل على تسوية كافة الملفات القديمة ومنها سرقة وإتلاف السيارات خلال عام 2014، ما دفعها لتقديم طلب لشركة التأمين لصرف التعويضات علما بأن السيارات مؤمن عليها.

وأشار السفير ثروت إلى أن الحديث عن السطو أو سرقة لسيارات السفارة المصرية في طرابلس مؤخرا أنباء غير دقيقة كما أوضحنا.

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