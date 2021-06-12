فوز صياد بسيارة في مسابقة فريدة بطبرق لصيد سمكة الأرنب

أخبار ليبيا 24-خاص

حاز صائد سمك على جائزة عبارة عن سيارة في مسابقة فريدة من نوعها اختتمت فعالياتها في طبرق اليوم السبت، وذلك بعد اصطياده لنحو 248 كيلو جراما من سمكة الأرنب السامة.

وجرى في ختام المسابقة حفل تسليم الجوائز على المتسابقين في حضور أعضاء المجلس التسييري لبلدية طبرق وعدد كبير من المواطنين.

واستمرت المسابقة على مدى ثلاثة أيام بمشاركة كبيرة من الصيادين من مناطق التميمي ومرتوبة وطبرق ومن عدد من المناطق المحيطة بالمدينة.

وتحصل على الترتيب الأول الصياد عاشور الساعدي الرفادي من منطقة التميمي والذي اصطاد 248 كيلو جراما وتحصل على الجائزة الأولى وهي سيارة.

وتحصل على الترتيب الثاني الصياد عبدالله جمال بولقرع وقد اصطاد 222 كيلو جراما، وشهدت فعاليات الحفل تكريم بقية الصيادين والجهات التي دعمت المهرجان.

وقد بلغت الكمية التي جرى اصطيادها خلال أيام المسابقة أكثر من 500 كيلو جرام.

وتعد هذه المسابقة الاولى على مستوى الوطن العربي والتي لاقت متابعة كبيرة.

يشار أن سمكة الأرنب السامة قد دخلت الشواطئ الليبية في عام 2013 قادمة من البحر الأحمر واعتبرت اللجنة المنظمة أن الرسالة قد وصلت لسكان طبرق لتحذيرهم من هذه السمكة من خلال هذا المهرجان.