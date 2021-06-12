شكشك: لا يمكن إنكار تردي القطاع الصحي.. وهذا أفضل وقت للنهوض

أكد رئيس ديوان المحاسبة الليبي خالد شكشك، أن “الملاحظات السلبية على تردي القطاع الصحي الخاص أو العام موجودة ولا يمكن إنكارها، لكن الأمر يتطلب العمل الحقيقي على النهوض بالقطاع”.

وقال شكشك، خلال مشاركته في افتتاح المؤتمر الأول لاتحاد المصحات الليبي، والذي أقيم في طرابلس، إن الوقت الحالي هو الأنسب للنهوض بالقطاع الصحي، حيث تتوفر “البيئة التشجيعية من خلال دعم الحكومة وحماسها ورغبتها في الإنجاز، وكذلك البيئة الاستثمارية متوفرة، وأن البيئة المجتمعية تنتظر هذه النهضة الصحية وفي أمس الحاجة إليها”.

وبيّن شكشك أن النهوض بالقطاع الصحي الخاص يساهم في تقديم الخدمة الطبية والصحية المناسبة للمجتمع، وعودة الكفاءات الطبية الليبية، والمساعدة في النمو الاقتصادي من خلال توفير المنفق في الداخل والخارج على القطاع، وتوجيه تلك الأموال إلى جوانب استثمارية أخرى.

يشار إلى أن المؤتمر حضره نائب رئيس المجلس الرئاسي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، ووزير الصحة، وعدد من المسؤولين والمهتمين بالشأن الصحي والخدمات الطبية.

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