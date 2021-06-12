وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات يلتقي وكيل الشؤون الفنية

بحث الأمين مع وكيل الوزارة للشؤون الفنية، النقيب فرج اقعيم، وعدد من الضباط، المشكلات والصعوبات التي تواجه عمل الوزارة.

وناقش الطرفان عددا من الموضوعات الأمنية في البلاد، إلى جانب تأكيدهما على ضرورة التعاون والتنسيق بين كافة المكونات التابعة للوزارة.

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