الدبيبة يدعو لشراكات فاعلة بالقطاع الصحي ودعم الكوادر

دعا رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة، السبت، إلى إقامة شراكة فاعلة بين القطاعين العام والخاص في المجال الصحي.

وجاءت دعوة الدبيبة خلال مشاركته في المؤتمر الأول لاتحاد المصحات الليبي، والذي أقيم تحت شعار “المصحات الخاصة بين الحاضر والمستقبل”، في طرابلس.

وأكد الدبيبة، أهمية وضع تصور لمشروع التأمين الصحي، ودعم المصارف للقطاع الصحي الخاص، بعد تنظيمه ومراقبته بالشكل الذي يساعد في أداء مهامه، والوصول بخدماته إلى المناطق البعيدة.

وفي وقت لاحق من السبت، زار الدبيبة وزارة الصحة وعقد اجتماعا موسعا بحضور وزير الصحة الدكتور علي الزناتي، ومديري المراكز الطبية، والإدارات بالوزارة.

وأكد الدبيبة ضرورة توحيد الجهود لتقديم خدمات صحية أساسية، ووضع الضوابط اللازمة لتحديد العلاقة بين المراكز الطبية والمستشفيات العامة الواقعة في نفس النطاق الجغرافي.

كما أكد ضرورة الاهتمام بالكوادر الطبية العاملة في كافة المؤسسات الصحية، من حيث تسوية مرتبات بعضهم والذين لم يتقاضوها منذ سنوات، وكذلك التفكير بشكل مهني في رفع مرتبات العاملين بالقطاع وفق تصورات قابلة للتطبيق.

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