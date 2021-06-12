ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

12 June, 2021

كشف مصدر مقرّب من المجلس الرئاسي ،اليوم السبت ،عن وجود خلاف حاد بين أعضاء المجلس و حكومة الوحدة الوطنية من جهة و رئاسة الحكومة و عدد من الوزراء من جهة أخرى وذلك على خلفية وصول الوفد الوزاري التركي إلى الأراضي الليبية دون إذن وتنسيق مسبق.

و أضاف المصدر أن الوفد التركي أبدى اصرارا على تحديد مواعيد الاجتماعات الرسمية مع الحكومة الليبية بما يتناسب مع الوفد التركي الذي وصف نفسه بالغير أجنبي في ليبيا.

وتترقب عدة أطراف ليبية (سياسية، وعسكرية، واجتماعية) موقف السلطات الليبية تجاه التجاوزات الدبلوماسية والأعراف الدولية التي قام بها الوفد الوزاري التركي.

وكان وزير الدفاع التركي خلوصي أكار ،وصل أمس الجمعة إلى طرابلس ،بعد إجرائه محادثات في جزيرة صقلية الإيطالية ،و يضم الوفد وزير الدفاع خلوصي أكار، ورئيس الأركان يشار غولر، ووزير الداخلية سليمان صويلو، ورئيس الاستخبارات هاقان فيدان.

وقد ذكرت مصادر مقربة من الحكومة التركية بأن الوفد التركي رفيع المستوى يزور ليبيا بتعليمات من الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قبل قمة زعماء “الناتو” المقرر عقدها في 14 يونيو الجاري.