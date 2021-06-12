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اللافي يؤكد استعداد “الرئاسي” لدعم توطين العلاج

تم النشر منذُ 35 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن نائب رئيس المجلس الرئاسي عبدالله اللافي، السبت، دعم المجلس لكل الجهود الوطنية الهادفة إلى تحسين الخدمات الصحية وإعادة الثقة في الطبيب الليبي، وتوطين العلاج في الداخل.

جاءت تصريحات اللافي، في كلمة أمام مؤتمر اتحاد المصحات الليبي، والذي أقيم في طرابلس تحت شعار “المصحات الخاصة بين الحاضر والمستقبل”.

وأكد رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة، أهمية وضع تصور لمشروع التأمين الصحي، ودعم المصارف للقطاع الصحي الخاص، بعد تنظيمه ومراقبته بالشكل الذي يساعد في أداء مهامه، والوصول بخدماته إلى المناطق البعيدة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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