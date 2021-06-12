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بوابة إفريقيا الإخبارية/ طبرق |

12 June, 2021

شارك اليوم السبت أعضاء المجلس التسييري لبلدية طبرق هاشم امصادف ومنصور امداوي ومدير مكتب المشروعات بالبلدية المهندس نصر شرح البال و السنوسي الإخواني ،في مهرجان صيد سمكة الأرنب السامة الذي اختتم اليوم على كورنيش طبرق.

وقد تحصل الصياد عاشور الساعدي الرفادي من منطقة التميمي على الترتيب الأول بعد أن اصطاد 248 كيلو جرام وتحصل على سيارة جائزة الترتيب الأول.

وقد قدمت اللجنة المنظمة شهادة تقدير إلى المجلس التسييري لبلدية طبرق لمساهمتها في الجائزة .

وقد ألقى عضو المجلس التسييري لبلدية طبرق السيد هاشم امصادف كلمة شكر فيها اللجنة المنظمة وكل الجهات التي ساهمت في إنجاح المهرجان .