النايض وصالح يؤكدان على موعد إنتخابات ديسمبر وإلزامية إحترام نتائجها

ليبيا – بحث رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح مع رئيس تكتل إحياء ليبيا عارف النايض بعضا من التطورات السياسية الواجب الإحاطة والتشاور بشأنها.

ووفقا لبيان صحفي صادر عن النايض طالعته صحيفة المرصد فقد زار الأخير المستشار صالح في محل إقامته في مدينة القبة للإحاطة والتشاور حول الموقف الموحد لمجموعة من التكتلات والأحزاب الوطنية بشأن الإصرار على إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في موعدها في الـ24 من ديسمبر المقبل.

وشددت التكتلات على وضع الترتيبات الخاصة بإجراء هذه الاستحقاقات مع أهمية تفعيل القاعدة الدّستورية النيابية وتجهيز كل ما تحتاجه مفوضية الانتخابات لإجرائها وتوحيد صفوف واستراتيجيات التيار الوطني بخصوص الانتخابات الرئاسية والتشريعية.

وتم التأكيد خلال الزيارة على وجوب تفعيل دور الاتحاد الإفريقي والمنظمات الإقليمية في دعم الانتخابات وضمان عدم العبث بها أو بنتائجها وإلزام المجتمع الدولي بذلك.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية