بعد الإضراب الجزئي.. نقابة الأطباء تعلن خطوات «تصعيدية» جديدة وتحذر من الإضراب العام

أعلنت النقابة العامة لأطباء ليبيا، اليوم السبت، تصعيد الإضراب الجزئي لمدة أسبوع ابتداء من غد الأحد، وذلك عبر ست إجراءات تشمل توقف العمل بالمرافق الصحية بمختلف ربوع البلاد من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة مساء.

وقالت النقابة في بيان، إن هذا التصعيد يأتي «بعد مضي أسبوعا كاملا على الإعلان عن بدء الإضراب الجزئي للعناصر الطبية والطبية المساعدة بمختلف المرافق الصحية على مستوى البلاد (…) ولم تبدُر عن الحكومة أي ردة فعل أو تجاوب بالخصوص».

وأعلنت ست إجراءات تصعيدية من الإضراب تشمل «توقف العمل بالمرافق الصحية المختلفة في ربوع ليبيا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثالثة من بعد الظهر»، ويستثنى من الإضراب في هذه المرحلة أقسام الإسعاف والطوارئ للحالات الحرجة والعمليات الطارئة والولادة وغسيل الكلى والعنايات والأورام والتطعيمات، ويوقف العمل تماما في بقية الأقسام والوحدات الأخرى.

إضافة إلى استمرار الإضراب بالمصحات والعيادات الخاصة على ما كان عليه بالأسبوع الماضي دون تصعيد خلال المرحلة الثانية من الإضراب، وحذرت النقابة الحكومة من الإعلان عن إضراب عام وإيقاف العمل تماما بجميع المرافق الصحية في عموم البلاد حال عدم الاستجابة لمطالبها.



وأعلنت النقابة التواصل خلال هذا الأسبوع مع منظمة الصحة العالمية و«يونيسيف» وغيرها من المنظمات الدولية المتواجدة في ليبيا والمهتمين بالشأن الصحي الليبي لـ«شرح وجهة نظرها لهم من جهة ووضعها أمام مسؤولياتها تجاه موقف الحكومة المتصلب من جهة أخرى، خاصة وأن المرحلة التصعيدية الثالثة والأخيرة ستشمل إلى جانب الأقسام المستثناة حتى اللحظة التطعيمات ولقاحات فيروس كورونا».

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