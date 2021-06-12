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ضبط معتدين على خطوط الكهرباء في العرقوب (صور)

تم النشر منذُ 12 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت وزارة الداخلية، ضبط المتورطين في عمليات الاعتداء على خطوط الضغط العالي وسرقة الأسلاك الكهربائية، بالقرب من منطقة العرقوب ما أدى إلى حالة من الإظلام التام.

وقالت الوزارة في بيان، إن قسم البحث الجنائي في مديرية أمن الهلال النفطي تمكن من استرجاع المسروقات وضبط الأدوات التي استعملت أثناء السرقة، كما نجح في الكشف عن سرقات أخرى طالت منازل مواطنين.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المقبوض عليهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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