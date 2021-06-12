المنفي يبحث مع وفد تركي رفيع المستوى آخر الاستعدادات لمؤتمر برلين 2 ودعم المسار السياسي

بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم السبت، مع وفد تركي رفيع المستوى برئاسة وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، آخر الاستعدادات لمؤتمر برلين 2 ودعم المسار السياسي، وتوحيد الجهود الإقليمية من أجل توافق دولي يدعم استقرار وأمن ووحدة ليبيا.

ونقل أوغلو تحيات رئيس الجمهورية التركية رجب طيب إردوغان، إلى رئيس المجلس الرئاسي، مؤكداً دعم بلاده لاستقرار ووحدة ليبيا، وفق بيان للمجلس الرئاسي اليوم.

وحضر اللقاء كل من وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش، ووزير الداخلية خالد مازن.

وأكد رئيس المجلس الرئاسي، خلال اللقاء عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، مشيراً إلى أهمية تعزيز فرص التعاون وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.

كما شهد اللقاء متابعة مخرجات ونتائج اللقاءات السابقة، بدءاً من زيارة رئيس المجلس الرئاسي إلى تركيا في مارس الماضي، وما تلاها من زيارات بين البلدين.

وأكد الوفد التركي استمرار التعاون في مجالات تدريب المؤسسات الأمنية والشرطية، وإزالة الألغام، إلى جانب التعاون في ملفات الحد من الهجرة غير الشرعية، ومكافحة الجريمة المنظمة.

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