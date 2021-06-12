«برلين 2» و«تعزيز التعاون» في مناقشات المشري مع الوفد التركي

بحث رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، اليوم السبت، مع الوفد التركي رفيع المستوى، الذي يزور البلاد حاليا، «العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون بين البلدين بما يخدم الشعبين الليبي والتركي»، إضافة إلى مؤتمر «برلين 2».

وضم الوفد التركي وزراء الخارجية مولود تشاووش أوغلو، والدفاع خلوصي أكار، والداخلية سليمان صويلو، ورئيس هيئة الأركان يشار غولر، ورئيس الاستخبارات هاكان فيدان، ورئيس دائرة الاتصال برئاسة الجمهورية فخرالدين ألطون، والناطق باسم الرئاسة إبراهيم قالن، وحضر اللقاء النائب الأول لمجلس الدولة محمد بقي، والنائب الثاني صفوان المسوري، وفق بيان صادر عن مجلس الدولة.

وخلال اللقاء، أبدى مجلس الدولة «تقديره الكامل للدور التركي الداعم للاستقرار في ليبيا»، وأكد أهمية إجراء الانتخابات في موعدها في 24 ديسمبر المقبل».

وزير الدفاع التركي يصل طرابلس بعد لقاء نظيريه الإيطالي والبريطاني في صقلية

– خلوصي أكار: تركيا في ليبيا بدعوة من حكومتها وليست «قوة أجنبية»

وفد تركي رفيع المستوى برئاسة وزير الخارجية يزور طرابلس

كما شدد المجلس على ضرورة «ضمان نزاهة الانتخابات ومعاقبة المعرقلين لها»، و«حق الشعب في أن يقول كلمته في مشروع الدستور المعد من قبل الهيئة التأسيسية».

ووصل الوفد التركي، مساء الجمعة، إلى العاصمة طرابلس، في زيارة لم يعلن عنها مسبقا، وذلك قبل القمة المقررة لقادة حلف شمال الأطلسي «ناتو» المقررة في 14 يونيو الجاري.

وفي وقت سابق اليوم، قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، إن «تركيا ليست قوة أجنبية في ليبيا»، موضحا أن القوات التركية موجودة فيها بدعوة من حكومة طرابلس، وأنها تقوم بأنشطة التعاون والتدريب والتشاور العسكري بما يتماشى مع الاتفاقات الثنائية والقانون الدولي.

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