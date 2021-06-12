الوفد التركي برئاسة أوغلو يؤكد للمنفي ضرورة استمرار بلاده في تدريب ما أسموهم “المؤسسات الأمنية والشرطية”

التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم السبت، وفدًا تركيًا رفيع المستوى يرأسه وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو.، بحضور كل من وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش، ووزير الداخلية خالد مازن.

وبحسب إيجاز صحفي للمجلس، نقل أوغلو تحيات رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان، إلى رئيس المجلس الرئاسي، مؤكداً دعم بلاده لاستقرار ووحدة ليبيا.

وأكد المنفي، خلال اللقاء على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، مشيراً إلى أهمية تعزيز فرص التعاون وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.

وتم في اللقاء متابعة مخرجات ونتائج اللقاءات السابقة بدءاً من زيارة رئيس المجلس الرئاسي إلى تركيا في مارس الماضي، وما تلاها من زيارات بين البلدين.

وأكد الوفد التركي على استمرار التعاون في مجالات تدريب المؤسسات الأمنية والشرطية، وإزالة الألغام، إلى جانب التعاون في ملفات الحد من الهجرة غير الشرعية، ومكافحة الجريمة المنظمة.

كما تم التشاور بشأن مؤتمر برلين ودعم المسار السياسي، وتوحيد الجهود الإقليمية من أجل توافق دولي يدعم استقرار وأمن ووحدة ليبيا.

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