الدبيبة يجتمع بوفد تركي رفيع المستوى بعد زيارته المفاجئة أمس إلى طرابلس

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التقى رئيس حكومة عبد الحميد الدبيبة، السبت، بوفد تركي رفيع المستوى ضمّ وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو، ووزير الدفاع خلوصي آكار، ووزير الداخلية سليمان صويلو، ورئيس هيئة الأركان يشار غولر، ورئيس الاستخبارات هاكان فيدان، ورئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، فخر الدين ألطون.

وكان الوفد قد وصل مساء الجمعة بشكل مفاجئ إلى العاصمة طرابلس من دون أن يتم استقباله من قبل أي مسؤول بالسلطة الجديدة.

وقالت الحكومة، إن الجانبان أجريا مشاورات حول مؤتمر برلين الثاني المرتقب، وبحث آخر التطورات حول مذكرات التفاهم والاتفاقيات المبرمة في اجتماع المجلس الأعلى للتعاون الاستراتيجي الليبي التركي وسبل ‏وضعها موضع التنفيذ.

وأضافت، أن الجانبان ناقشا برامج التدريب المشتركة في المجالين الأمني والعسكري، لافتًا إلى أن الجانب التركي أبدى استعداده لتوفير خبراته ودعمه الفني في مجال ‏الانتخابات.

‏وحضر اللقاء وزيرة الخارجية والتعاون الدولي، نجلاء المنقوش، ووزير الداخلية، خالد مازن.