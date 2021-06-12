السائح: سننهي المرحلة الأولى من التجهيز ‏للانتخابات في 15 يونيو ونبدأ التنفيذ في 4 يوليو

قال رئيس المفوضية العليا للانتخابات، عماد السائح، إن المفوضية أنهت تقريبًا معظم الاستعدادات للانتخابات، موضحًا أن هدفهم في 15 يونيو أن تنتهي المرحلة الأولى من التجهيزات للانتخابات، وتنتهي التجهيزات والاستعدادات للإدارة العامة والمكاتب الانتخابية.
السائح، وفي تصريحات صحفية، أوضح أن المفوضية ستشرع في تنفيذ تلك المرحلة من الاستعدادات في 4 يوليو المقبل، مشيرًا إلى أنه لن يكون هناك أي تأخير في هذه المرحلة، لأنها ليس لها علاقة بالقاعدة الدستورية أو القوانين الانتخابية.
وأضاف بقوله إن المفوضية في انتظار استلام القوانين الانتخابية، لتكون مستعدة بصورة كاملة للدخول مباشرة في مرحلة التنفيذ.
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