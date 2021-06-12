السائح: سننهي المرحلة الأولى من التجهيز ‏للانتخابات في 15 يونيو ونبدأ التنفيذ في 4 يوليو

قال رئيس المفوضية العليا للانتخابات، عماد السائح، إن ‏المفوضية أنهت تقريبًا معظم الاستعدادات للانتخابات، موضحًا ‏أن هدفهم في 15 يونيو أن تنتهي المرحلة الأولى من التجهيزات ‏للانتخابات، وتنتهي التجهيزات والاستعدادات للإدارة العامة ‏والمكاتب الانتخابية.‏

السائح، وفي تصريحات صحفية، أوضح أن ‏المفوضية ستشرع في تنفيذ تلك المرحلة من الاستعدادات في 4 يوليو المقبل، مشيرًا إلى أنه لن يكون هناك أي تأخير في هذه ‏المرحلة، لأنها ليس لها علاقة بالقاعدة الدستورية أو القوانين ‏الانتخابية.‏

وأضاف بقوله إن المفوضية في انتظار استلام القوانين الانتخابية، ‏لتكون مستعدة بصورة كاملة للدخول مباشرة في مرحلة ‏التنفيذ.‏

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