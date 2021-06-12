رسميا.. انطلاق العمل بالمنفذ الجمركي رأس أجدير بين تونس وليبيا

أعلنت مصلحة الجمارك الليبية، أنه تم اليوم السبت بجزيرة جربة التونسية التوقيع والإعلان رسميا عن انطلاق العمل بالمنفذ الجمركي المشترك برأس جدير فيما يتعلق بالعمليات التجارية.

وأضافت في إيجاز صحفي، يأتي هذا الإعلان عقب اجتماع رسمي ضم مدير عام مصلحة الجمارك الليبية العميد سليمان علي سالم، ومدير الجمارك التونسية السيد يوسف الزواغي، بحضور المستشار الاقتصادي لرئاسة الحكومة التونسية والقنصل العام الليبي بتونس السيد فاضل القريو وعدد من الضباط بالإدارتين الجمركيتين.

كما تم خلال الاجتماع اتخاذ عدد من الإجراءات الكفيلة بتسهيل انسياب حركة البضائع والمسافرين بين البلدين.