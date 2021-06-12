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الدبيبة يستقبل وفداً تركياً بحضور قادة الميليشيات

تم النشر منذُ 8 دقائق
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، مساء اليوم السبت، بوفد تركي ضم كلا من وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو، ووزير الدفاع خلوصي آكار، ووزير الداخلية سليمان صويلو، ورئيس هيئة الأركان يشار غولر، ورئيس الاستخبارات هاكان فيدان، ورئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية فخر الدين ألطون.
وبحسب المكتب الإعلامي للدبيبة، فإن الجانبان أجريا مشاورات حول مؤتمر برلين 2 المرتقب، وبحث آخر التطورات حول مذكرات التفاهم والاتفاقيات المبرمة في اجتماع المجلس الأعلى للتعاون الاستراتيجي الليبي التركي و سبل ‏وضعها موضع التنفيذ.
وتابع: “من جانب آخر ناقش الجانبان برامج التدريب المشتركة في المجالين الأمني والعسكري، حيث أبدى الجانب التركي استعداده لتوفير خبراته ودعمه الفني في مجال ‏الإنتخابات”.
‏وقد حضر اللقاء وزير الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش ووزير الداخلية خالد مازن ومن وصفوه بأنه “رئيس الأركان العامة” محمد الحداد وعدد من ما أسماهم “القيادات الأمنية والعسكرية” (الميليشيات).

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قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

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  • كلاب استقبلوا سيدهم ظنا منهم ان معه عظام هذا هو جزاء الكلاب الخونه الذين سلموا ليبيا الي تركيا بدون عناء اهم جهله وأغبياء كيف نسوا ان المحتل لا يحترم العملاء الذين مكنوه من بلادهم فلو اطلعتوا علي صفحات التاريخ في بطون الكتب ماذا كان مصير من تملق لايطاليا قبلهم بمئة عام وتزلف لها فهل تساوي في الاحترام قبر عمر المختار بقبر رمضان السويحلي او بقبر عاكف امسيك فعمر المختار مبجل ومحترم والبقيه يعلنهم التاريخ صباح مساء فلو اطلعتوا علي مصير من سبقكم بالعماله لكان ارتدعتوا عنها فكيف يكون المحتل ولي الامر وكيف يعقل هذا وكانت ايطاليا لا تتورع عن أهانة عملاءها بسبب او بدونه لأنها تعتبرهم حقراء ادنياء وانذال ولم تجد فيهم ليبيا التي خانوها خير فكيف ستجد فيهم ايطاليا خيرا واطرف ما حصل ذات مره لدلاله علي ان العميل حقير في نظر المحتل ذات يوم آتوا الطليان بشخص لاعدامه وآتوا بالواشي ليشهد عليه فاتخذ قرار الاعدام نتيجة وشايه من عميل التي في الغالب ما تكون وشايه كيديه فكان بالصدفه المتهم ذا طول فارع لا يتناسب مع ما نصبوا من اعواد للمشنقه وكان العميل قصير القامه وكان الضابط يبدو انه سكران فسألهم ما بكم ما عطلكم عن اعدامه فقالوا له طوله لا يتناسب مع طول الاعواد فقال لهم طيب اعدموا هذا وأشار علي العميل فنفذوا في العميل وأخلوا سبيل المتهم لعلمهم أن اغلب الوشايات كيديه فلم تشفع للعميل عمالته لدي الطليان ولم تكن حياته غاليه عليهم فلا تستغربوا من تجاهل آكار لعملاءه من الليبيين ولا غرابه في ان لا يقيم لهم وزنا او يخبرهم بقدومه ولا تستغربوا من طرد الاتراك المحتلين لطرابلس كل ليبي كان في قاعدة امعيتيقه اثناء قدوم الوفد فالعميل مهان من طرفين من طرف المحتل ومن طرف أحرار وطنه فكانت للعرب قديما عاده وهي البول علي قبر أبو راغال كلما مروا عليه حنقا وامتعاضا من عمالته لابرهه وكيف سمح لنفسه ليكون دليل أبرهه ليدله علي مكان الكعبه من آجل هدمها فمتي يبول الليبيين من سكان طرابلس علي قبور من قضي نحبه من عملاء تركيا كما بال الليبيين الأوائل علي قبور من قضي نحبه من عملاء ايطاليا

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