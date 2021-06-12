الدبيبة يستقبل وفداً تركياً بحضور قادة الميليشيات

التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، مساء اليوم السبت، بوفد تركي ضم كلا من وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو، ووزير الدفاع خلوصي آكار، ووزير الداخلية سليمان صويلو، ورئيس هيئة الأركان يشار غولر، ورئيس الاستخبارات هاكان فيدان، ورئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية فخر الدين ألطون.

وبحسب المكتب الإعلامي للدبيبة، فإن الجانبان أجريا مشاورات حول مؤتمر برلين 2 المرتقب، وبحث آخر التطورات حول مذكرات التفاهم والاتفاقيات المبرمة في اجتماع المجلس الأعلى للتعاون الاستراتيجي الليبي التركي و سبل ‏وضعها موضع التنفيذ.

وتابع: “من جانب آخر ناقش الجانبان برامج التدريب المشتركة في المجالين الأمني والعسكري، حيث أبدى الجانب التركي استعداده لتوفير خبراته ودعمه الفني في مجال ‏الإنتخابات”.