النايض وعقيلة صالح يؤكدان أهمّيّة تفعيل القاعدة الدّستوريّة البرلمانيّة

زار عارف النايض، رئيس تكتل إحياء ليبيا، المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، اليوم السبت، في محل إقامته في القبّة.

وعقب الاجتماع، قال النايض في بيان نشره تكتل إحياء ليبيا، إن الاجتماع جاء للإحاطة والتشاور بخصوص الموقف الموحد لمجموعة من التكتلات والأحزاب الوطنية، بشأن الإصرار على الانتخابات الرئاسيّة والبرلمانيّة في موعدها 24 ديسمبر 2021، والتّرتيبات بالخصوص.

وبحسب البيان الذي طالعته “الساعة 24″، جرى التأكيد على أهمّيّة تفعيل القاعدة الدّستوريّة البرلمانيّة، وتجهيز كل ما تحتاجه مفوّضيّة الانتخابات لإجرائها.

وشدد البيان على أهمّيّة توحيد صفوف واستراتيجيات التّيّار الوطني بخصوص الانتخابات الرّئاسيّة والبرلمانيّة.

وانتهى الاجتماع إلى التأكيد على أهمّيّة تفعيل دور الاتحاد الأفريقي والمنظّمات الإقليميّة في دعم الانتخابات الرّئاسيّة والبرلمانيّة، وضمان عدم العبث بها أو بنتائجها، وإلزام المجتمع الدّولي بذلك.