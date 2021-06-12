الرصاص الطائش يقتنص الشابة “شفاء”.. ويعمق جراح الليبيين

سادت حالة من الحزن على منصات التواصل الاجتماعي إثر وفاة طالبة من كلية التربية بمدينة العجيلات برصاص طائش خلال اشتباكات دارت رحاها بين مجموعتين مسلحتين، في وقت متأخر، الخميس.

وتداول مواطنون خبر وفاة الشابة “شفاء قروز” نقلاً عن صديقاتها اللاتي سارعن للتعبير عن حزنهن وتأثرهن بخبر رحيلها في ليلة دامية عاشها أهالي المدينة على صدى صوت السلاح.

واندلعت الاشتباكات ليلاً، بين تشكيل مسلّح من مدينة الزاوية بإمرة محمد بحرون الملقب بـ”الفار”، وتشكيل مسلّح آخر من مدينة العجيلات بإمرة محمد بركة الملقب بـ”الشلفوح”.

وأفادت مصادر من العجيلات؛ بوقوع 7 قتلى، من بينهم “شفاء” التي أثار مقتلها حملة تعاطفٍ واسعةً عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وأعاد مقتل شفاء، كابوس الرصاص الطائش إلى أذهان الليبيين، اللذين قضوا سنوات طويلة تحت رهبة الأسلحة الخاضعة لفوضى التشكيلات المسلحة.

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