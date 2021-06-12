باشاغا: هناك دول تولت وتبنت الإعلام الليبي وأصبحت توجه فيه إلى مصالحها

أشار وزير الداخلية بما يسمى “حكومة الوفاق” المنتهية ولايتها فتحي باشاغا إلى أن “سبب عدم التركيز ودعم شرطة الأداب وقت توليه الوزارة كان سببه أن الإمكانيات المادية كانت قليلة ولم تكن هناك فرصة، حيث تم ما أسماه “العدوان على طرابلس” بعد توليه منصبه كوزير بشهور وانشغل بها وكان من الصعب عمل أجهزة جديدة”، بحسب قوله.

باشاغا، وفي مقابلة متلفزة، قال: “أنه استطاع إنجاز الإدارة العامة للعمليات الأمنية وإحياء بعض الأجهزة الأخرى، مضيفاً: “شرطة الآداب كنا في صدد إحيائها لكن كان إعادة بنائها وإحيائها يحتاج إلى جهد كبير جداً”، بحسب قوله.

وعما إذا كان عدم التركيز على شرطة الأداب في تلك الفترة له علاقة بفساد المجموعات المسلحة وهل كان هناك جانب آخر يفكر فيه، نفى “وجود ذلك الربط، وأن ما كان يريده أن يقيم قوة قوية فقط بحيث تكون قادرة للتصدي لشخص عنده سلاح أو مليشيا أو مجموعة مسلحة لذا يجب أن تكون قوية”، بحسب قوله.

وتابع: “تخوفت من التعدي على الحريات لأن شرطة الأداب صلاحياتها واسعة، فقولت في نفسي يجب أن أؤهلهم ليستطيعوا أن يمارسوا مهنتهم بحيث لا يكون فيها استغلال وتلفيق تهم للآخرين أو ابتزازهم لأن شرطة الآداب خطيرة”، بحسب قوله.

وزعم أنه “تم استغلال عرس ابنه ومظاهر البذخ والسيارات فيه”، لافتاً إلى أن “العرس كان سيكون هكذا حتى إذا لم يكن وزيرًا”، مؤكداً أنه “لم تكن هناك سيارة من وزارة الداخلية في العرس وأن كل السيارات كانت إما إيجار أو من أصدقاء ابنه”، بحسب قوله.

واستطرد: “أنا في وسط مجتمع وأسرتي في مصراتة في منطقتي نفسها وهذا الدارج في مصراتة والمتعارف عليه، ولا يوجد بذخ”، موضحاً أنه “كان مخطط أن يكون العرس يوم واحد دون وجود معازيم بسبب الكورونا لكن اضطروا لوجود طعام لأنهم وجدوا أن عدد الناس الذين جاءوا كان كبير وهم ليسوا مستعدين، وأن أحد لم يصاب”، بحسب قوله.

وأضاف: “حاجتين هما محرقة المال، بالدرجة الأولى الأمن لكن نستفيد منه، والإعلام فلا يوجد دولة يمكن أن تقعد بدون إعلام حيث أنه اللسان الذي يرد على الأخرين ونحن الآن بدون لسان ولا يمكن الدفاع عن أنفسنا أمام العالم ولا أن نرد على المعتدين حتى باللفظ”، بحسب قوله.

واستكمل: “للأسف ما حدث في ليبيا أن دول تولت وتبنت الإعلام الليبي وأصبحت توجه فيه إلى مصالحها هي، أنا لا ألوم على الدول الذي أنشأت القنوات ولا ألوم على الليبي الذي عمل فيها فهو يسترزق ولو كنت أنا مكانه كنت فعلت ذلك، لكن ألوم علينا نفسنا وألوم على إعلامنا ودولتنا”، بحسب قوله.

وحول تناقضه في هذا اللوم رغم أنه “يلجأ لهذا الإعلام المدعوم من دول أخرى في أوقات الأزمات”، علق بقوله: “مكره أخاك لا بطل، عندما تأتي لي حرب وأنا أريد أن أدافع وأريد صوت ولا أجد عندي إعلام قوي فأضطر إلى أن أذهب لإعلام أخر رغم أن ذلك خطأ”، بحسب قوله.

وواصل: “نا أعترف أنني أرتكبت خطأ، وأن مشاركتي في حلقة من الحلقات كانت خطأ بدون تفكير، ولم أفكر فيها، لأن هذا أعطى حجة للإعلام الأخر واستغلها، ولكن كان بحسن نية لأني أحتاج إلى هذا الإعلام لكن الآن صار عندنا وعي ونعرف متى ندخل ومع من ندخل والإنسان غير منزه عن الأخطاء”، بحسب قوله.

وبيّن أنه “بالتأكيد هناك أخطاء أرتكبها منذ الثورة وحتى توليه الوزارة، مستدركاً: “ليس عندي خطأ أرتكبته مقصود وأصر عليه وأي شخص يقنعني بأن هناك خطأ وأجد خطأ نطلب أسفه ونعترف به، وهناك أشياء نتخذها مع العقل الجمعي أي نتخذها جماعة ولا رأي لي فيها، هناك صور ظهرت في 2011م لم أكن راض عنها”، بحسب قوله.

وشرح أن من بين هذه الصور التي لم يكن راضٍ عنها صورة عرض “جثمان القذافي” في ثلاجة، وأنه “كان من الأول عرض أن يتم تسليمه”، مضيفاً: “لكن عندما تكون أنت في عقل جمعي صوتك لن يسمع”، بسحب قوله.

وعبر عن أنه “لا يشعر بالفراغ الفترة الحالية بعدما انتهى عمله كوزير وأن هذا أمر عادي”، مكملاً: “كنت في الجيش في الطيران وذلك كان يتم تصنيف من فيه بأن مستواه عالي جدا وخرجت من الكلية وتأقلمت مع حياتي وفي 2011م كنا في المؤسسة العسكرية وكان لنا تصريحاتنا التي يأخذها العالم كله ثم رجعت لعملي وحتى بعد حوار الصخيرات بعدما عملت فيه سنتين رجعت إلى عملي”، بحسب قوله.

وأردف: “الرغبة والنية أن أكمل الإنجاز الذي وصلت له، لكن إذا كانت حدثت عملية ليبية وهناك انتخاب والبرلمان بالإجماع صادق على الحكومة يبقى أنا أقاتل وأضحي من أجل نظام ديمقراطي لابد أن نقبل به”، بحسب قوله.

وأقر بأنه “شعر بإحباط لأنه كان يعتقد أن المبادئ والقيم لهم قيمة كبيرة، متابعاً: “صار لي إحباط لأن للأسف المبادئ والقيم ليس لهم قيمة كبير لكن تقبلت قدر الله”، بحسب قوله.

وتطرق إلى تحالفه مع رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح في قائمة واحدة وقت انتخاب الحكومة في جنيف وأن وقتها حدث هجوم كبير عليه، واصفه بأنه كان هجوم غير نظيف وأن ما أحبطه قليلاً أن السائد في ليبيا هو أن الغاية تبرر الوسيلة”، بحسب قوله.

واسترسل: “من هاجموني أنا و (رئيس مجلس النواب المستشار) عقيلة صالح وجدناهم في حضن (القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة) حفتر وحتى الآن موجودين في حضنه، يعني كان لا يوجد مبادئ ولا قيم ولا أخلاق وكان عندهم الغاية تبرر الوسيلة فهم يريدون الوصول للحكم بأي طريقة أو وسيلة لذلك أصبغوا العملية بصابغ ديني ولكن اتضحت الأمور وأن الصبغة الدينية لم تكن حقيقية والهجوم الذي شنوه لم يكن حقيقي وكان هدفهم الوصول إلى الحكم فقط”، بحسب قوله.

ورأى أن مبدأ الغاية تبرر الوسيلة لا يشبهه، مردفاً: “أنا تعاملت بمبدأ نظيف جداً وحتى خلال المرحلة الانتخابية وتكوين التحالفات في جنيف طالبوا مني الكثير من المشاركين في الحوار أن أوعدهم وعود ولكني رفضت وقولت لا يمكن أوعد أحد لكني سأشتغل لليبيا كلها”، بحسب قوله.

وعما إذا كانت العداوات في مسيرته أكثر من الصداقات، أجاب: “على المستوى الشخصي الصداقات كانت أكثر، على مستوى الدولة أو الإتجاه طبعاً كانت هناك عداوات لآن اتجاهي يتعارض مع المصالح السيئة والسلبية ضد ليبيا وكان هناك عداوات”، بحسب قوله.

وحكي أن “اللحظات التي كان يقترب فيها من الموت ويكون فيها في خطر لا يوجد فيها تفكير إلا في كيفية الخروج منها، موضحاً أن الندم الشديد يأتي عندما يكون هناك خطأ مقصود أو عدم السماع إلى النصح”، بحسب قوله.

وكشف عن أنه “عنده طموح وبعد خمس سنوات يتمنى أن يقدم خدمة للوطن ليست مرتبطة بوظيفة معينة مثل أن يكون رئيس أو رئيس وزراء أو وزير وممكن أن تكون في قطاعه الخاص وأنه يفتخر بعمله في الإطارات وأن هذا مصدر رزقه وأنه بالفعل رجع له”، بحسب قوله.

وأقر بأنه “شخصية عنيدة في الأشياء التي تخص الدولة لكن مع أسرته وأولاده ليس عنيد إلا في بعض الأمور التي تحتاج لذلك لكن ليس دائماً، مختتماً: “أنا مسمي نفسي السهل الممتنع لأني سهل المعاملة لكن هذه السهولة ليس معناها الميوعة”، بحسب قوله.

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