المرصد تنشر تفاصيل للخلافات بين الرئاسي والحكومة حول زيارة الوفد التركي لطرابلس

كشفت مصادر مطلعة، اليوم السبت، عن نشوب خلال حاد بين أعضاء المجلس الرئاسي والحكومة المؤقتة من جهة وبين رئاسة الوزراء وعدد من الوزراء من جهة أخرى انعكس على الاجتماعات التي سارت بشكل منفرد ومتوتر حتى داخل الرئاسي نفسه باجتماع رئيسه مع الوفد منفردًا واجتماع اللافي والكوني معهم بشكل منفصل والدبيبة ووزرائه كذلك.

المصادر، وهي مصادر مسؤولة فضلت عدم كشف هويتها، وفي تصريحات لصحيفة المرصد الليبية، أوضحت بأن هذا الخلاف دب على خلفية وصول الوفد الوزاري التركي إلى طرابلس دون إذن وتنسيق مسبق وتعمد ارتكاب إيحاءات مهينة بما فيه السلوك المشين الذي تعمده وزير الدفاع خلوصي آكار خلال وصوله معيتيقة بالأمس.

وبينت المصادر نفسها بأن “من بين أسباب الخلافات إصرار الوفد التركي على تحديد مواعيد الاجتماعات الرسمية مع الحكومة بما يتناسب مع الوفد التركي الذي وصف نفسه وقواته بأنهم “غير أجانب” في ليبيا ما تسبب في إحراج لبعض الأطراف الحكومية حتى أمام الرأي العام”.

وتترقب عدة أطراف ليبية سياسية، وعسكرية، واجتماعية موقف السلطات اتجاه التجاوزات الدبلوماسية للأعراف الدولة التي قام بها الوفد الوزاري التركي وتصريحاته الإستفزازية من داخل طرابلس ضد أطراف ليبية أخرى والتصرف بعقلية التابع والمتبوع.

وقال مصدر من هذه المصادر لذات الصحيفة: “بأن الأتراك أصبحوا يتعمدون الإحراج والإيحاء بأنهم مسيطرون علينا وعلى العاصمة ويبدو انهم لم يستوعبوا بعد ان المشهد قد تغير وبأن حكم السراج قد انتهى، لكننا لم نلمس حتى الآن موقفًا واضحًا من الحكومة والرئاسي تجاه هذا الأمر المحرج لبعض الوزراء حتى في دوائرهم، يقول آكار “لسنا أجانب”، فعلى المسؤولين لدينا الإيضاح عما إذا كان الأتراك أصبحوا ليبيين أو الليبيين أصبحوا اتراك أو أن ليبيا باتت محافظة تركية”.

ونوهت ذات المصادر بأن “من بين هذه الإستفزازات ماقام به الوزير آكار من توجيه شتائم لأحد الأطراف الليبية متعمدا توتير الوضع وربما السعي لعودة الاقتتال خاصة بعد تضييق الخناق على بلاده وغيرها للخروج من ليبيا مع قرب مؤتمر برلين الثاني وتعمد الأتراك تقديم معلومات مخابراتية مضللة عن حرب جديدة وشيكة او انقلاب داخلي مزعوم في طرابلس بما يبرر لهم ومرتزقتهم البقاء في ليبيا”.

وكانت مصادر من مراسم معيتيقة قد كشفت للمرصد يوم أمس عن جانب من التصرفات المهينة التي قام بها آكار واشغلت الرأي العام مثل عدم وجود أي مسؤول ليبي في استقباله وتعمل الضباط الأتراك الذين استقبلوه بإبعاد الحراس الليبيين وعقده اجتماعاً مغلقًا معهم لا يُعرف ما دار به.

وكان آكار قد تعمد توجيه إهانات مبطنة في زياراته الأخيرة منها رفع العلم التركي فقط في قاعة معيتيقة واقامة حفل رأس السنة ونشر مكتبه مقطعًا وهو يوبخ الحداد وقادة مناطقه العسكرية عم كيفية الجلوس وصولاً إلى ما جرى بالأمس.

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